"بوابة مصر الرقمية" رابط جديد لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين بدلا من موقع "دعم مصر" (فيديو)

إضافة الأبناء على بطاقة التموين | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم رابط موقع "بوابة مصر الرقمية" البديل لموقع "دعم مصر" لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين الخاصة بك التابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية للاستفادة من الدعم فيمكنك التسجيل أو اضافتهم على رابط مباشر من بوابة مصر الرقمية كما يلى:



