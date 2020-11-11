"بوابة مصر الرقمية" رابط جديد لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين بدلا من موقع "دعم مصر" (فيديو)
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:54 م
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إضافة الأبناء على بطاقة التموين | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم رابط موقع "بوابة مصر الرقمية" البديل لموقع "دعم مصر" لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين الخاصة بك التابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية للاستفادة من الدعم فيمكنك التسجيل أو اضافتهم على رابط مباشر من بوابة مصر الرقمية كما يلى:
ادخل على موقع "بوابة مصر الرقمية": اضغط هنــــــــــــــا
اذا لم تكن مسجلا مسبقا فقم بالتسجيل ثم الدخول لإضافة البيانات.
اختر قسم خدمة التموين.
اختر "ضم افراد اسرتي".
إضافة البيانات الخاصة بالابن أو الابنة.
موقع "بوابة مصر الرقمية"
يقدم موقع "بوابة مصر الرقمية" عدد كبير من الخدمات الحكومية الخاصة بالمحاكم والمرور والشهر العقاري والتموين.
فيديو يوضح طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين الخاصة بك وجميع الخطوات المطلوبة