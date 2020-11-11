"بوابة مصر الرقمية" رابط جديد لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين بدلا من موقع "دعم مصر" (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
Advertisements

إضافة الأبناء على بطاقة التموين | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم رابط موقع "بوابة مصر الرقمية" البديل لموقع "دعم مصر" لإضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين الخاصة بك التابعة لوزارة التموين والتجارة الخارجية للاستفادة من الدعم فيمكنك التسجيل أو اضافتهم على رابط مباشر من بوابة مصر الرقمية كما يلى:

ادخل على موقع "بوابة مصر الرقمية": اضغط هنــــــــــــــا

اذا لم تكن مسجلا مسبقا فقم بالتسجيل ثم الدخول لإضافة البيانات.

اختر قسم خدمة التموين.

اختر "ضم افراد اسرتي".

إضافة البيانات الخاصة بالابن أو الابنة.

موقع "بوابة مصر الرقمية" 
يقدم موقع "بوابة مصر الرقمية" عدد كبير من الخدمات الحكومية الخاصة بالمحاكم والمرور والشهر العقاري والتموين.

فيديو يوضح طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين الخاصة بك وجميع الخطوات المطلوبة

أخبار تهمك

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. الأهلي يعلن ضم بدر بانون لمدة ٤ مواسم

منذ ساعة و 21 دقيقة

سوهاج يتعاقد مع "قناص" ديروط رسميا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ يوم

تعثر صفقة انتقال نجم وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

07:02 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض