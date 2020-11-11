الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع "بانون"
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:06 م
علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل تعاقد النادي الأحمر المغربي بدر بانون قادمًا من الرجاء المغربي.
وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم..
وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة إن النادي تعاقد مع المدافع المغربي بعدما تم متابعته بشكل دقيق.
وأضاف توفيق في التصريحات الخاصة بأن اللاعب وقع عقود انتقاله للأهلي منذ فترة طويلة ولكن النادي رفض الإعلان عن الصفقة حتى تسلم النادي البطاقة الدولية للاعب.
وواصل مدير التعاقدات بالأهلي حديثه بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أبدى سعادته الكبيرة بضم اللاعب وأشاد بالصفقة وأكد بأنه سيكون إضافة للفريق.
ورفض مدير التعاقدات بالأهلي الكشف عن قيمة الصفقة المالية التي كلفت خزينة النادي لضم اللاعب، والمقابل المادي الذي سيحصل عليه.