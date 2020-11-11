الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع "بانون"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تفاصيل تعاقد النادي الأحمر المغربي بدر بانون قادمًا من الرجاء المغربي.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع المدافع الدولي المغربي لمدة ٤ مواسم..

وقال مدير التعاقدات بالأهلي في تصريحات خاصة إن النادي تعاقد مع المدافع المغربي بعدما تم متابعته بشكل دقيق.

وأضاف توفيق في التصريحات الخاصة بأن اللاعب وقع عقود انتقاله للأهلي منذ فترة طويلة ولكن النادي رفض الإعلان عن الصفقة حتى تسلم النادي البطاقة الدولية للاعب.

وواصل مدير التعاقدات بالأهلي حديثه بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أبدى سعادته الكبيرة بضم اللاعب وأشاد بالصفقة وأكد بأنه سيكون إضافة للفريق.


ورفض مدير التعاقدات بالأهلي الكشف عن قيمة الصفقة المالية التي كلفت خزينة النادي لضم اللاعب، والمقابل المادي الذي سيحصل عليه.

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