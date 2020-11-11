متحدث الكهرباء: تلقينا 880 ألف طلب للتحويل للعدادات الكودية

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم تحولوا من نظام الممارسة للعود الكودي بموافقة مجلس الوزراء منذ 1 يوليو الماضي.



وأشار "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تقدم ما يقرب من 880 ألف طلب إلى ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف وحدة عقارية.



وأوضح أنه يتم المحاسبة بالممارسة لحين تركيب العداد الكودي، متابعًا: "حريصون على سرعة إنهاء إجراءات التحويل ".





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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اخر جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا أعلى معايير الجودة الكهربائية من حيث تقليل فترات إنقطاع التيار وازمنتها وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات التجارية المقدمة للمشتركين ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك،



وتابع الوزير في بيانا له، إنه تم تطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث في هذا الصدد ففى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تضم شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة) وجزء من محافظة القليوبية متمثل في (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر - بهتيم)، قامت الوزارة بضخ استثمارات بقيمة ما 1،1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتحسين الشبكة الكهربائية في تلك المنطقة لخدم 5 مليون مشترك، وتم تخصيص مبلغ 270 مليون جنيه منها لعمليات الاحلال والتجديد لمعالجة نقاط الضعف بالشبكة.



وأضاف شاكر أ، هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء وتحسن مؤشرات الاداء تقليل عدد وفترات الأعطال، مع استمرارية التغذية بأعلى جودة، مشيرا إلى أنه جانب المجهودات المستمرة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) وتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد فى جميع قطاعات توزيع الكهرباء التابعة للشركة، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين.



وحول تطوير مراكز الخدمة فقد تم تطبيق نظام الشباك الواحد فى 38 إدارة تجارية يقدم 26 خدمة للمشتركين بشكل مباشر كالتالي كما قامت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تطبيق نظام Q هو نظام خاص بانتظار المشتركين والذي من خلاله يتم تقديم خدمة راقية للمشتركين بمراكز الخدمة التجارية وقد تم تطبيقة في 33 إدارة من إجمالي 38 إدارة، وجارى تطبيق النظام فى باقى القطاعات.



كما قامت الشركة بتطوير عدد من المباني التابعة لها حيث تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد 13 مبنى حيث تم الإنتهاء من تطوير وعمل البنية التحتية لشبكة النت لكل من (إيرادات وشبكات العباسية - إيرادات وشبكات العباسية - هندسة كفر حمزة - هندسة جمعية عرابى - هندسة عرب جهينة - إيرادات وشبكات شبرا مصر والشرابية - إيرادات قرى الخانكة وأبو زعبل - شبكات مصر الجديدة (روكسى) - إيرادات وشبكات العبور - إيرادات وشبكات بهتيم - إيرادات وشبكات الخانكة ) وجارى التطوير لإيرادات وشبكات الحلمية وإيرادات وشبكات شبرا الخيمة.



وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية فقد بلغت عدد المحاضر المحررة على مستوى الانشطة المختلفة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020حوالى (555) ألف محضر، بقيمة بلغت حوالى (510) مليون جنيه.



وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.



كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.