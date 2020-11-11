في عيد ميلاده.. تعرف على بدايات عمر خيرت في الموسيقى

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يحتفل اليوم الموسيقار الكبير عمر خيرت، بعيد ميلاده الـ72 والذي لحّن عدد كبير من الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والفوازير.



ولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر 1948 في القاهرة في مصرة فترة الحكم الملك فاروق، نشأ وترعرع في أسرة مثقفة مهتمة بالفنون والأدب، فعمه المهندس المعماري والموسيقار أبوبكر خيرت، مؤسس الكونسرفتوار المصري وهو معهد يعني بتدريس الموسيقى،



عشق عمر الموسيقى منذ صغره وخاصة البيانو، حيث تلقى تعليمه على البيانو على يد البرفسور الإيطالي كارو في عام 1959، خلال دراسته في معهد الكونسرفتوار، ومن ثم أكمل دراسته الموسيقية متخصصًا بالتأليف في كلية ترينتي في لندن.



بعد ان أكمل خيرت دراسته الموسيقية انضم عمر خيرت لفرقة لى بتى شاه كعازف درامز، ألّف فيما بعد مقطوعة الخادمة ورابسودية عربية ومقطوعات أخرى.



وفي عام 1983، ألّف عمر خيرت موسيقاه التصويرية الشهيرة الأولى ليلة القبض على فاطمة، بالإضافة إلى تأليفه قضية العم أحمد وموسيقى البخيل وأنا، وضمير أبلة حكمت وموسيقى غوايش.



استطاع عمر خيرت أن يدمج الموسيقى الأوركسترا الغربية بأنغام شرقية من خلال بعض الآلات الغربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت مع الآلات الشرقية كالعود والقانون.







