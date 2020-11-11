منتخب السويس يضم صانع ألعاب اسكو السابق

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نجح مسؤلو نادي منتخب السويس في إتمام التعاقد مع إسلام أسامة، صانع ألعاب نادي إسكو السابق، ضمن استعدادات الفريق السويسي للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويلعب إسلام أسامة صاحب الـ25 عاما بمركز صناعة اللعب، ووقع اللاعب عقده مع منتخب السويس لمدة ثلاث سنوات، وجاء إنضمامه للفريق الأول بناء على رغبة أشرف خضر، المدير الفني بضمه للفريق الأول، وجاء التعاقد في حضور سيد فرج، وسعيد إيدو، معتز سليم أعضاء مجلس الادارة، و محمد بركه وكيل اللاعب

وفي سياق متصل يصطدم منتخب السويس بشقيقه بورتو بأولى مباريات القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة، وجاء ذلك خلال قرعة القسم الثاني والتي اقيمت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

