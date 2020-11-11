الأمين العام للأمم المتحدة يدين وقوع مذابح في موزمبيق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء التقارير الأخيرة بشأن المذابح التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير حكومية في عدة قرى شمال موزمبيق، بما في ذلك ما تردد عن ذبح واختطاف نساء وأطفال.





وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أدان الأمين العام بشدة "هذه الوحشية المفرطة".





وحث غوتيريش السلطات في موزمبيق على إجراء تحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، داعياً جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.





وجدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم شعب وحكومة موزمبيق في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والجهود المبذولة لدعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية ومنع انتشار التطرف العنيف.