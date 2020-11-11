بكلمات مؤثرة.. أصالة تنعى ملك البحرين خليفة بن سلمان

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حرصت المطربة أصالة على نعي أمير دولة البحرين خليفة بن سلمان، ونشرت أصالة صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، كانت رفعة بلدنا قضيته وأمان رفعة شعبه مبتغاه ، تغمد الله روحه بالرحمة والمغفرة ويلهم أهله الصبر والسلوان ، حفظ الله مملكتنا الغالية قيادة وشعباً .



والجدير ذكره أن أصالة تحيي حفل غنائي يوم الجمعة الموافق ٢٠ من شهر نوفمبر الحالي على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس.



ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة ومتميزة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.