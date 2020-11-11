هل يمكن إنقاص الوزن بدون رجيم أو رياضة؟.. خبيرة تغذية تجيب

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الوزن الصحي يُعد من العناصر المُهمة للصحة الجيدة، وقد يعود نزول الوزن لانخفاض في نسب سوائل الجسم، أو كتلة العضلات، أو الدهون، ويتعمد بعض الأشخاص خفض أوزانهم بما في ذلك نسبة الدهون كالأشخاص الذين يُعانون من زيادة الوزن أو السُمنة المفرظة وذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي.



وأضافت "سهيل"، خلال لقائها في برنامج البيه والهانم"، الذي يقدمه ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، اليوم الأربعاء، أنه بشكل عام يمكن أن يحدث نزول في الوزن عند استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم في اليوم بشكلٍ مستمر، وبعكسه تمامًا، فإن زيادة الوزن تحدث عند استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم، مشيرة إلى أن مقدار مساهمة الرجيم بالمقارنة مع الرياضة في خسارة الوزن عامل أساسي.



وتابعت: "اتباع النظام الغذائي الصحي يساهم بنسبة 70% في خسارة الوزن، بينما تساهم الرياضة بنسبة 30% في خسارة الوزن، وهذا يعني أن اتباع النظام الغذائي أو الرجيم يُعد ضروريًا للتقليل من الوزن وإن لم يكن هناك نشاط بدني، إلا أن الأشخاص الذين يجمعون بين اتباع النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية يُحققون خسارة في الوزن بشكل أسرع، ويمكن حرق سعرات حرارية أكثر من خلال زيادة هذه التمارين.



