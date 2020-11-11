في ذكرى ميلاده.. نيازي مصطفى أخرج أهم الأعمال الفنية التي اعتبرت من أشهر العلامات الفنية

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازي مصطفى، أحد رواد الإخراج السينمائى في مصر، وكان له العديد من البصمات السينمائية التي ما زالت عالقة فى أذهان الكثيرين حتى وقتنا الحاضر ويطلق عليه الكثيرون لقب "شيخ المخرجين".



كان نيازي مصطفى، الحصان الرابح في عالم الإخراج، وأخرج أهم الأعمال الفنية التي اعتبرت من أشهر العلامات الفنية في تطور وتميز الفن المصري، منها "سي عمر"، و"عنتر بن شداد"، و"أبو حديد"، و"رصيف نمرة 5"، و"سر طاقية الإخفاء"، و"مصنع الزوجات"، و"ست الحسن"، و"أفراح"، و"قمر 14" وغيرها من الافلام الناجحة.



كان آخر أفلامه فيلم "القرداتي" الذي رحل قبل أن يراه في دور العرض السينمائية.



وكان أول فيلم له في 1937 وهو "سلامة في خير"، بطولة الفنان الكبير نجيب الريحاني.



تدرب على يد نيازي في قسم المونتاج كثير من المخرجين والمؤلفين، مثل أخيه جلال مصطفى، وحسن الإمام، وصلاح أبو سيف، وكمال الشيخ، ومحمد عبدالجواد، وإبراهيم عمارة حصل نيازي العديد من الجوائز، كان منها تكريم الدولة له في عيد العلم عام 1965، وحصل على الشهادة الذهبية من "الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما" في 1976، وكرمه "المركز الكاثوليك"» عن مجمل أعماله في 1977، ونال جائزة الريادة من "الجمعية المصرية لفن السينما" في 1986.







