هل يرحل راموس عن ريال مدريد ؟

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن ريال مدريد الإسباني لا ينوي تجديد عقد راموس كما أن مسئولي الملكي وضعوا القائد في سوق الانتقالات المقبلة.





وألمح البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد راموس لمدة موسم واحد فقط بينما يرغب نجم الدفاع الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا في تجديد عقده لمدة موسمين على الأقل.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن العديد من الأندية الأوروبية كانت قد أبدت رغبتها في التعاقد مع سيرجيو راموس على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي ولكن راموس يرغب في الإعتزال في ريال مدريد.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن سيرجيو راموس يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 660 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 40 هدف آخرين وفاز بـ22 بطولة.