مطربة السندوتش.. تعرف على سبب جعل النقاد يلقبون صباح بذلك

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نحتل خلال هذه الأيام بذكرى ميلاد المطربة الكبيرة صباح، والملقبة بـ"الشحرورة" والتي تعتبر جميلة من جميلات الفن العربي.



أول ظهور لصباح على شاشة السينما كان في فيلم "القلب له واحد" مع أنور وجدي سنة 1943 وكان أجرها ساعتها 150 جنيهًا.



كانت في ذلك الوقت تغني أغاني سريعة تسمع وتنسى سريعًا وهذا جعل بعض النقاد يلقبوها حينها بلقب "مطربة السندوتش".



شعرت أنها بدأت تهاجم ونجاحها بدأ يهتز طوال الوقت أوقفت التعاون مع الملحن رياض السنباطي، وتعاونت مع الملحن كمال الطويل.



تحولت صباح من مطربة الأغاني المرحة لمطربة الأغاني الحزينة وكان قرارًا صائبًا جدًا.



استطاعت الأغاني الحزينة أن تبرز إمكانياتها كمطربة وأعطت فرصة للمخرجين ليروها بشكل مختلف غير أدوار البنت المرحة و"اللعبية" كانت بتتحصر فيها.