"نقابة الصيادلة": استلام تراخيص مزاولة المهنة فى نفس اليوم

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أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن امكانية التقديم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى ادارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة فى سرعة استخراج التراخيص.



وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى:

1_شهادة التخرج أصل

2_شهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية

6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

7_الفيش الجنائى موجه للنقابة اصل

8_شهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل)



إما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة



1_شهادة التخرج أصل

2_شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

3_البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)

4_الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)

5_عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية

6_إيصال سداد النقابة أصل

7_دوسيه للحفظ

8_نموذج صحة 13(من وزارة الصحة)

9_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل

10_شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل

11_شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل

12_شهادة تدريب 800ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.