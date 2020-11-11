الخطيب مدير فني لبورتو السويس لمواليد ٢٠٠٤

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نجحت إدارة بورتو السويس بقيادة فريد حافظ، المدير عام النادي، بالتعاقد مع محمود الخطيب، مديرا فنيا لفريق الشباب مواليد 2004، استعدادا لدوري منطقة السويس.



وتم التعاقد مع الخطيب بحضور هشام حفني، مدير قطاع الناشئين، محمود المنشاوي، وراعي قطاع الناشئين.



ويأتي التعاقد مع الخطيب مع حرص الإدارة علي بناء قطاع ناشين قوي والتعاقد مع مدربين لهم بصمة في تدريب الناشئين وذلك بعد صعود الفريق الاول الي دوري الدرجة الأولى.



والجدير بالذكر أن الخطيب تولي الإدارة الفنية للعديد من الأندية ابرزهم المدير الفني لنادي بور توفيق و مركز شباب المدينة ومركز شباب التوفيق ونادي رأس سدر الرياضي



ويعاون الخطيب جهاز فني مكون من محمد جمال، مدرب عام، علي عتريس، مدربا لحراس المرمى، أحمد عادل، أخصائي علاج طبيعي، شعبان النوبي، مديرا للكرة، وأحمد عماري، مدير إداري.



