هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

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روجت الفنانة الشابة هنا الزاهد لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم " حلوة الدنيا سكر".



ونشرت هنا البوستر الدعائي للمسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشوقت متابعيها للمسلسل ، وعلقت قائله:"حلوة الدنيا سكر قريباً ، تفتكروا مسلسل دراما ولا كوميدي ولا رومانسي".



"حلوة الدنيا سكر" يعد أولى بطولات هنا الزاهد المطلقة، ويضم تسع حكايات، كل حكاية مكونة من خمس حلقات، وتحمل الحكاية الأولى عنوان "9 خطوات لقلب الرجل"، وتكون أغلب المشاهد بينها وبين الفنان محمد الكيلاني الذى يعمل معها في نفس الشركة.



والمسلسل فكرة يسرى الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي، والحكاية الأولى بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.