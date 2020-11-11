محلل سياسي: "بايدن" مستحلف لـ"أردوغان" والأتراك قلقانين (فيديو)

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قال إيهاب عباس، المحلل السياسي الأمريكي، إن الانتخابات الأمريكية ستنتهي رسميا بإعلان فوز أحد المرشحين في السادس من يناير المقبل.



وتابع عباس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر سكايب «وفقا للدستور أعضاء المجمع الانتخابي يصوتون خلال الفترة من 14 ديسمبر حتى 23 ديسمبر في كل ولاية وفقا للتصويت الشعبي ليعلن اسم الرئيس في 6 يناير»، مردفا «بايدن رئيسا وفقا لوسائل الإعلام فقط، لكن النتيجة لم تعلن رسميا، وجورجيا أعلنت اليوم إعادة فرز الأصوات يدويا».



وتابع «لا أقول أن ترامب سينجح في مخططه، لكن كل شئ متوقف حتى إعلان النتيجة الرسمية وفقا للجلسة المشتركة بين النواب والشيوخ»، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على موظف بهيئة البريد الأمريكية كان يحاول الهروب إلى كندا وبحوزته 800 صوت لصالح ترامب.



وأكمل «رأيت بعيني فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لموظفين يزورون بطاقات انتخابية، لكن لا أعلم»، مردفا «بايدن أفضل من تركيا بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط، بايدن مستحلف لأردوغان بعكس ترامب الذي منحه الضوء الأخضر».



وأكمل «الأتراك قلقون من بايدن، وحال عدم قدرة ترامب على ما زعمه من تزوير هيبقى شكله وحش جدا».

وحول لقاح كورونا لشركة فايزر قال «هناك تقارير تشير إلى أن الأثرياء فقط الذين يتمكنون من الحصول على اللقاح، كونه سيحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، لكن هناك توقع أن يكون اللقاح فعال».

