جنايات المنيا تأجل محاكمة 45 من عناصر الإخوان متورطين في تجمهر وقتل قبطي بالمنيا



وأشار الدفاع إلى أن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وضبط واحضار باقى المتهمين للجلسة المقبلة.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات اواخر 2015 وشمل امر الاحالة ان المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشات كنسية وقتل قبطى دون وجه حق.



اجلت اليوم الاربعاء محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد على وعضوية المستشارين احمد الفقى ومحمد صلاح وامانة سر على العسلى محاكمة 45 من عناصر الاخوان متورطين فى تجمهر وقتل قبطى فى قرية دلجا بمركزديرمواس ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة الى جلسة اليوم السادس من دور شهر فبراير المقبل للقرار.وقال دفاع المتهمين إن المحكمة استكملت اليوم سماع مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين البالغ عددهم 45 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين فى قتل المجنى عليه اسكندر قوس صقر احد ابناء قرية دلجا وذلك امام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة احراق الكنيسة يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013 ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.