بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن النادي الاهلي يدرس الاكتفاء بضم لاعب اجنبي واحد في الميركاتو الصيفي.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ظروف القيد الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل غلق سوق الانتقالات في عدد من الدول، كما أن عدد الأجانب النادي الأهلي لا يسمح بمزيد من الصفقات الأجنبية".

وأضاف:" الأهلي ضم بدر بانون، وهو من اللاعبين المميزين الذي سيعول عليهم الفريق كثيرا في الفترة المقبلة".

وواصل: "هناك مفاوضات متقدمة مع الأهلي من جانب الاتحاد السكندري لضم آليو بادجي على سبيل الاعارة، خاصة في ظل رغبة القلعة الحمراء في قيد الصفقة الجديدة بدر بانون".