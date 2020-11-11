بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الاعلامي عمر ربيع ياسين أن النادي الاهلي يدرس الاكتفاء بضم لاعب اجنبي واحد في الميركاتو الصيفي.

 

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ظروف القيد الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل غلق سوق الانتقالات في عدد من الدول، كما أن عدد الأجانب النادي الأهلي لا يسمح بمزيد من الصفقات الأجنبية".

 

وأضاف:" الأهلي ضم بدر بانون، وهو من اللاعبين المميزين الذي سيعول عليهم الفريق كثيرا في الفترة المقبلة".

 

وواصل: "هناك مفاوضات متقدمة مع الأهلي من جانب الاتحاد السكندري لضم آليو بادجي على سبيل الاعارة، خاصة في ظل رغبة القلعة الحمراء في قيد الصفقة الجديدة بدر بانون".

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