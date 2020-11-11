بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:30 م
الفجر الرياضي
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أكد الاعلامي
عمر ربيع ياسين أن النادي الاهلي يدرس الاكتفاء بضم لاعب اجنبي واحد في الميركاتو
الصيفي.
وقال عبر برنامج
ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ظروف القيد الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل
غلق سوق الانتقالات في عدد من الدول، كما أن عدد الأجانب النادي الأهلي لا يسمح
بمزيد من الصفقات الأجنبية".
وأضاف:"
الأهلي ضم بدر بانون، وهو من اللاعبين المميزين الذي سيعول عليهم الفريق كثيرا في
الفترة المقبلة".
وواصل: "هناك
مفاوضات متقدمة مع الأهلي من جانب الاتحاد السكندري لضم آليو بادجي على سبيل الاعارة،
خاصة في ظل رغبة القلعة الحمراء في قيد الصفقة الجديدة بدر بانون".