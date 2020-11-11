حملة مسائية على محال الجزارة والأسواق بنبروه (صور)



ترأس الحملة عماد ميلاد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه ومسئولى إدارة البيئة بمجلس المدينة وقسم الإشغالات ومديرية الطب البيطرى ومديرية التموين.



وقامت الحمله بالمرور على محلات الجزاره بنبروه لمراجعه جوده وصلاحيه اللحوم والتأكد من الذبح داخل السلخانه، ومراجعه الشهادات الصحيه الخاصه بالمحال، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطن.





كما قامت الحملة بالمرور علي المطاعم بمدينة نبروه ومراجعة الشهاده الصحيه الخاصه بالمحل والتأكد من ان المواد الغذائية المستخدمه صلاحه الجوده والتأكد من تاريخ الصلاحيه غير منتهي.



ويناشد الدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه أصحاب محال الجزارة بنطاق المركز بالالتزام بالذبح داخل المجزر واتباع كافه الاجراءات الاحترازية حفاظا علي صحه المواطنين.

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة إستهدفت المحال التجارية والأسواق لرفع الإشغالات والتاكد من جودة وصلاحية المنتجات والأغذية المعروضة للمواطنين.