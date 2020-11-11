سركيسيان: الأوضاع في يريفان غير مسبوقة.. والمظاهرات سببها الوضع الراهن

سركيسيان: الأوضاع في يريفان غير مسبوقة.. والمظاهرات سببها الوضع الراهن
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:26 م
أمنية فوزي
Advertisements
قال كارنيك سركيسيان، رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية، إن الأوضاع في يريفان غير مسبوقة، ومظاهرات اليوم سببها حل الوضع الراهن غير المسبوق في أرمينيا، وهو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان والتي تعتبر وثيقة استسلام مهينة جدا بالنسبة للشعب الأرميني، حيث أن الشعب يرفض الوثيقة وتبعاتها.
وأضاف كارنيك سركيسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشعب كان موجود على خطوط التماس حتى في أضيق الدوائر، وكان على علم بكل ما يحدث في أرمينيا، لذلك تفاجئ الشعب الأرميني بتلك الوثيقة.
وأوضح أن جيش الدفاع الأرميني لديها عقيدة هي الدفاع عن الحدود تجاه أذربيجان، لافتًا إلى أن الغضب الشعبي ليس فقط موجة لتلك الوثيقة، ولكن موجه لإدارة الحرب الخاطئ بشكل كامل منذ البداية، حيث أن الشعب يستطيع أن ينتصر.
وأضاف كارنيك سركيسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشعب كان موجود على خطوط التماس حتى في أضيق الدوائر، وكان على علم بكل ما يحدث في أرمينيا، لذلك تفاجئ الشعب الأرميني بتلك الوثيقة.
وأوضح أن جيش الدفاع الأرميني لديها عقيدة هي الدفاع عن الحدود تجاه أذربيجان، لافتًا إلى أن الغضب الشعبي ليس فقط موجة لتلك الوثيقة، ولكن موجه لإدارة الحرب الخاطئ بشكل كامل منذ البداية، حيث أن الشعب يستطيع أن ينتصر.