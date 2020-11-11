سركيسيان: الأوضاع في يريفان غير مسبوقة.. والمظاهرات سببها الوضع الراهن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال كارنيك سركيسيان، رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس الوطني الأعلى لأرمينيا الغربية، إن الأوضاع في يريفان غير مسبوقة، ومظاهرات اليوم سببها حل الوضع الراهن غير المسبوق في أرمينيا، وهو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان والتي تعتبر وثيقة استسلام مهينة جدا بالنسبة للشعب الأرميني، حيث أن الشعب يرفض الوثيقة وتبعاتها.

وأضاف كارنيك سركيسيان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الشعب كان موجود على خطوط التماس حتى في أضيق الدوائر، وكان على علم بكل ما يحدث في أرمينيا، لذلك تفاجئ الشعب الأرميني بتلك الوثيقة.

وأوضح أن جيش الدفاع الأرميني لديها عقيدة هي الدفاع عن الحدود تجاه أذربيجان، لافتًا إلى أن الغضب الشعبي ليس فقط موجة لتلك الوثيقة، ولكن موجه لإدارة الحرب الخاطئ بشكل كامل منذ البداية، حيث أن الشعب يستطيع أن ينتصر.

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