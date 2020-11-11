فريق هوفنهايم بالكامل في الحجر الصحي بسبب الإصابات بكورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي هوفنهايم الألماني، عن وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في النادي، مع وجود نتائج فحص إيجابية جديدة اليوم الأربعاء.

وتعرض كل من لاعب الوسط سيباستيان رودي والمهاجم إسحاق بلفوضيل وعضو بالجهاز الفني للإصابة بكورونا.

وتم إجراء فحص آخر لكنه أظهر نتائج غير نهائية، وكان لا بد من تكراره. وتم بالفعل في مطلع الاسبوع، عزل جاكوب برون لارسين وأحد الموظفين، فيما تعرض كل من الدنماركي روبرت سكوف والإسرائيلي مؤنس دبور للإصابة بكورونا، خلال تواجدهما مع منتخب بلادهما في فترة التوقف الدولي.

وقال أليكساندر روزين المدير الرياضي بالنادي: "لا يمكننا شرح سبب زيادة الأعداد هنا". وأضاف: "على مدى شهور  التزمنا بدقة وضمير بقواعد النظافة والسلامة ، لذلك نجحنا في تجاوز الوباء دون وجود حالة إيجابية واحدة لعدة أشهر ، والآن نتعرض له بشدة".

وبعد التوقف الدولي السابق في أكتوبر، تعرض كل من الكرواتي أندريا كراماريتش والغاني قاسم أدامز، للإصابة بفيروس كورونا فور عودتهما إلى الفريق.

واضطر بافل كاديربيك لاعب الفريق لعزل نفسه بسبب وجود حالة داخل عائلته، وأصبح اللاعبون الثلاثة الآن بامكانهم العودة للتدريبات.

أخبار تهمك

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 6 ساعات

تعثر صفقة انتقال نجم وادي دجلة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

منذ ساعة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

الألومنيوم يواصل صفقاته ويضم مدافع الوطني السعودي

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

10:29 م

عاجل.. بشرى سارة من الحكومة بشأن الحصول علي لقاح فيروس كورونا

06:47 م

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض