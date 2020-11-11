أحمد موسى: الداخلية قبضت على الشخص الذي أساء للنبي.. ويؤكد: لن يستطع أحد إحداث فتنة

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علق الإعلامي أحمد موسى، على تدول مواقع التواصل الاجتماعي بوست لشخص يدعى يوسف هاني، يسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قائلًا:" الداخلية قامت بالقبض على هذا المتهم، لن يستطيع أحد في إحداث فتنة بين الشعب المصري، اللي ارتكب جريمة يدفع ثمنها، والنيابة لا تتأخر".



وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "من الحاجات الجميلة جدًا في مصر، إننا جميعًا بنحب بعض، وهذا الأمر غير متوفر في الكثير من الدول، ولكنه متوفر في مصر، هي دي طبيعتنا، مفيش حاجة تقدر تفرقنا".



ولفت إلى أن تحرك النيابة في هذه الواقعة كان سريعًا جدًا في مواجهة هذه الجرائم، معقبًا: "هذا التحرك يريح الناس، يردع أي شخص يفكر في ارتكاب هذه الجريمة التي لن يسمح احد بها، ولو في حالة شاذة في أي جانب، يجب أن تحاسب".

