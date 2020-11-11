الاتحاد الإفريقي يستقر على قائمة الحكام المرشحين لنهائي إفريقيا

الاتحاد الإفريقي يستقر على قائمة الحكام المرشحين لنهائي إفريقيا
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:00 م
محمد الدمتناوي
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على قائمة الحكام المرشحين، لإدارة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
ويعتلي الحكم الدولي المغربي رضوان جيد قائمة أسماء الحكام المرشحين، لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.