الاتحاد الإفريقي يستقر على قائمة الحكام المرشحين لنهائي إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على قائمة الحكام المرشحين، لإدارة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





ويعتلي الحكم الدولي المغربي رضوان جيد قائمة أسماء الحكام المرشحين، لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا.











