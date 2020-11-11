كروس يهاجم "فيفا" و "يويفا"

شن توني كروس لاعب ريال مدريد ومنتخب ألمانيا هجوما على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا"، زاعما أن المنظمتين تعاملان اللاعبين مثل "الدمى" بزيادة حجم البطولات واستحداث مسابقات جديدة.





وانتقد كروس دوري الأمم الأوروبية الذي انطلق في 2018 بالإضافة لكأس العالم للأندية الموسعة والتي كان من المنتظر إقامتها في 2021 قبل تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال كروس في مدونة "إينفاك مال لوبن" الصوتية التي يقدمها اللاعب مع شقيقه فيلكس وهو لاعب محترف أيضا: مع استحداث كل هذه الأشياء الجديدة يبدو أننا مجرد دمى في يد فيفا ويويفا، هذه البطولات استحدثت من أجل امتصاص كل شيء من كل لاعب بدنيا وجني أكبر قدر ممكن من المال.





كما هاجم لاعب الوسط الألماني فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة المنصرف الشهر الماضي أنه وافق على مشاركة النادي الكتالوني في دوري مستقبلي يضم أبرز فرق القارة.





ويعتقد كروس أن المسابقات المحلية ودوري أبطال أوروبا "منتجات من الطراز الأول" لا يجب المساس بها، وأضاف: عندما تكون الأمور جيدة فتركها على حالها فكرة جيدة.



