محلل سياسي: الإدارة الأمريكية لم تجاري الطرف التركي في الفترة الأخيرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال شادي الأيوبي، المحلل السياسي، إن لقاء مصر مع اليونان وقبرص في إطار دورهم في شرق المتوسط، واليونان تريد من خلال هذه التحالفات أن تستدعي لاعبين اقليمين ودوليين لتحجيم التصعيدات التركية.

وأضاف شادي الأيوبي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أهم نقطة ذكرت في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني بأن هناك اعتقاد أن فترة الرئيس المنتخب حاليا قد تكون مختلفة، وأن تعود الولايات المتحدة بدور أكبر من أجل تحجيم الدور التركي.

وأشار إلى أن اليونان استدعت وجودا عسكريا من أمريكا في منطقة الشمال بهدف منافسة الوجود التركي الذي يحاصر اليونان من شمالها، كما أن روسيا تحاول أن تعود من جديد إلى اليونان، وهذا يدل على التحالف الأمريكي الكبير خاصة أن اليونان شريك قوي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المحلل السياسي، أن الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة لم تكن تجاري الطرف التركي، وأرسلت أكثر من رسالة سلبية للجانب التركي، ورسالة ردع للجانب التركي نؤكد أن هناك بديلا له محليًا.

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