محلل سياسي: الإدارة الأمريكية لم تجاري الطرف التركي في الفترة الأخيرة

محلل سياسي: الإدارة الأمريكية لم تجاري الطرف التركي في الفترة الأخيرة
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:19 م
أمنية فوزي
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قال شادي الأيوبي، المحلل السياسي، إن لقاء مصر مع اليونان وقبرص في إطار دورهم في شرق المتوسط، واليونان تريد من خلال هذه التحالفات أن تستدعي لاعبين اقليمين ودوليين لتحجيم التصعيدات التركية.
وأضاف شادي الأيوبي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أهم نقطة ذكرت في المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني بأن هناك اعتقاد أن فترة الرئيس المنتخب حاليا قد تكون مختلفة، وأن تعود الولايات المتحدة بدور أكبر من أجل تحجيم الدور التركي.
وأشار إلى أن اليونان استدعت وجودا عسكريا من أمريكا في منطقة الشمال بهدف منافسة الوجود التركي الذي يحاصر اليونان من شمالها، كما أن روسيا تحاول أن تعود من جديد إلى اليونان، وهذا يدل على التحالف الأمريكي الكبير خاصة أن اليونان شريك قوي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح المحلل السياسي، أن الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة لم تكن تجاري الطرف التركي، وأرسلت أكثر من رسالة سلبية للجانب التركي، ورسالة ردع للجانب التركي نؤكد أن هناك بديلا له محليًا.