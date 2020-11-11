حكاية فيلم.. "طائر الليل الحزين" تصدر صورة محمود عبد العزيز للمرة الأولى أفيش سينمائي.. وهذا المرشح الأول

Advertisements



حكاية فيلم اليوم عن واحد من الأفلام التي كانت السبب في تصدر صورة الساحر محمود عبد العزيزي أفيش يلم سينمائي، وهو "طائر الليل الحزين".



لم يعرف الكثيرون أن "طائر الليل الحزين"، كان في الأصل مسلسلا إذاعيا جسَّد فيه الزعيم "عادل إمام" دور "عادل عزام" الذي ينجح في الهرب من سجنه بعد الحكم عليه بالإعدام، من أجل إثبات براءته، ويلجأ إلى منزل رئيس المباحث "حازم" من أجل إثبات براءته، ليحقق ذلك العمل الإذاعي نجاحا كبيرا بفضل فريق عمله الذي ضم الفنانة فردوس عبدالحميد والفنان سعد أردش، وأخرجه عملاق الإذاعة مصطفى أبو حطب.



نجاح "طائر الليل الحزين" في الإذاعة شجع المخرج يحيى العلمي على مطالبة السيناريست وحيد حامد بتحويله لعمل سينمائي.



في 1977 اختار وحيد الفنان عادل إمام ليقوم بنفس الدور على شاشة السينما، لكن اعترض منتج العمل مفضلا تقديم ممثل أخر، فاختار المخرج يحيى العلمي الفنان محمود عبدالعزيز.



رشح محمود عبد العزيز وقتها، وقال منتج الفيلم:"محمود حليوة ودوره في الفيلم إن شويكار تحبه وهو المطلوب"، وجسد محمود عبد العزيز في العمل شخصية "عادل" شاب محكوم عليه بالإعدام في جريمة لم يرتكبها، ويهرب من السجن.



شاركه البطولة كل من النجمة نيللي والراحل محمود مرسي والفنانة شويكار والنجمة مريم فخر الدين.



كان الفيلم واحد من النقلات الفنية المهمة في مشوار محمود عبدالعزيز، نجح من خلاله أن يثبت أنه ممثل جيد لا يعتمد فقط على وسامته، وتصدرت صورته للمرة الأولى أفيش فيلم سينمائي بعدما كانت تظهر خلف صور نجوم آخرين.



كانت له تجارب سينمائية قليلة منها "الحفيد" و"حب على شاطئ ميامى".. واختاره المخرج يحيى العلمى لبطولة فيلم "طائر الليل الحزين" تأليف وحيد حامد، وبطولة محمود مرسى، ونيللى، وشويكار، وعادل أدهم.



عرض فيلم طائر الليل الحزين ليحيى العلمي عام ١٩٧٧ الذي كثرت فيه الأفلام التي تتحدث عن مراكز القوى،قوى، حيث عرض في نفس العام فيلم آه ياليل يازمن لعلي رضا وإمرأة من زجاج لنادر جلال.



فيلم "طائر الليل الحزين" التجربة الأولى سينمائيًا للكاتب والسيناريست وحيد حامد، انطلق بعدها وأصبح من كبار الكتاب السينمائيين لأربعة عقود.