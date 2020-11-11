المريخ يلاقي الجمارك في اول لقاء ودي
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:16 م
ايمان الجعيدي
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يخوض الفريق الأول للكرة بنادي المريخ اول لقاء ودي غدا الخميس امام نظيره الجمارك ، ضمن استعداداته للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020 / 2021 .
تقام المباراة على ملعب المريخ ، حيث يقوده فنيا احمد عبد العزيز والذي تولى المهمة عقب الصعود بفريق الرباط و الأنوار للقسم الثالث بعد النجاح في الترقي .
هذا ويستعد المريخ لخوض اول لقاءات الموسم الجديد حيث يلاقي نظيره النجوم في افتتاحية الموسم .
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