رئيس الغرف التجارية: خطة الدولة للتحول الرقمي تعد دعما حقيقيا للاقتصاد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بخطة الدولة للتحول الرقمي والشمولي المإلى التي ستنمي بصورة سريعة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة ، ومن ثَمَّ سيكون ذلك دعمًا حقيقيًا لاقتصاد بلدنا القومي .

جاء ذلك اليوم خلال زيارته المفاجئة للاطمئنان على آخر التطورات في الاعمال الانشائية بنادي تجار المحروسة بغرفة القاهرة  واخر التطورات بالمبني الذكي الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بالقاهرة في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة ، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وتفقد رئيس اتحاد الغرف التجارية الاعمال الانشائية بنادي تجار المحروسة مشيرا الي ان هذا النادي يعتبر نقلة تطويرية مهمة علي المستوي الاجتماعي بين المجتمع التجاري القاهري وان المتابعة مستمرة حتي يتم افتتاح النادي رسميا في اقرب وقت ممكن.

وتوجه "العربي" عقب تفقده نادي تجار المحروسة الي  المبنى الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية لمتابعة اخر التطورات مؤكدا انه سيكون خطوة مهمة نحو التطوير الحقيقي لمنتسبي الغرف التجارية ، خاصة على المستوى الإداري ، على اعتبار أنه مبنى يتم إنشاؤه على أحدث طراز ويتضمن أجهزة حديثة وعصرية ستفيد منتسبي الاتحاد وموظفيه ، وستمثل نقلة حضارية مهمة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالى تماشيًا مع خطة الدولة التطويرية.

وأشار "العربي" إلى أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لافتتاح مبنى الاتحاد الجديد تمهيدًا لنقل الأعمال إليه في أقرب وقت ممكن ، وهو الأمر الذي يستلزم المتابعة اليومية لحين الانتهاء من كافة الأعمال والاستلام رسميًا.

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