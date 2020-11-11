عملاق الكالتشيو يزاحم برشلونة على ضم ديباي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي دخل في منافسة شرسة مع برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي حاليًا الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.


وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة كان يرغب بشدة في التعاقد مع ديباي وضمه إلى برشلونة وأعلن ذلك في أحد المؤتمرات الصحفية.


وأفادت التقارير الصحفية بأن برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع النجم الهولندي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة فشلت وعقب إصابة أنسو فاتي وتأكد غيابه 4 أشهر عن الفريق أصبح ديباي مطلبًا أساسيًا لكومان في يناير المقبل.


وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة ميلان تسعى للتعاقد مع النجم الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة أن الروسونيري يسعى للتعاقد مع مهاجم ليحل مكان النجم السويدي إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا.


وألمحت التقارير الصحفية أن ديباي كان قد تحدث في تصريحات صحفية عقب مباراة الديربي أمام سانت ايتيان الأخيرة وأكد أنه لا يستطيع تقديم أي وعود للنادي والمشجعين ولا يستطيع الوفاء بها في إشارة إلى إمكانية رحيله قبل نهاية الموسم الحالي.


ونوهت التقارير الصحفية أن عقد ديباي مع أولمبيك ليون ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وفي حال أصر النجم الهولندي على الرحيل وعدم تجديد عقده فعلى الأرجح سيقوم النادي ببيعه في يناير خوفًا من فقدانه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

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