رسميا.. الأهلي يعلن ضم بدر بانون لمدة ٤ مواسم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة. 

وقام توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.

جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.

وكان النادي الأهلي قد أنهي اتفاقه مع اللاعب بدر بانون في الايام الماضية ولكن تم تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة لأنه كان مرتبط بلقاء مصيري مع فريقه السابق الرجاء المغربي أمام الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

سوهاج يتعاقد مع "قناص" ديروط رسميا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. الأهلي يعلن ضم بدر بانون لمدة ٤ مواسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعثر صفقة انتقال نجم وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

بعد ضم بدر بانون.. مفاجأة جديدة بشأن أجانب الأهلي

09:30 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

07:02 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض