رسميا.. الأهلي يعلن ضم بدر بانون لمدة ٤ مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي تعاقد الأهلي مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة.





وقام توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، واستلام الأهلي للبطاقة الدولية للاعب.





جاء هذا التعاون في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.





وكان النادي الأهلي قد أنهي اتفاقه مع اللاعب بدر بانون في الايام الماضية ولكن تم تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة لأنه كان مرتبط بلقاء مصيري مع فريقه السابق الرجاء المغربي أمام الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.