دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس لليونان جاءت بعد اتفاقية ترسيم الحدود لوقف الاستفزازات التركية (فيديو)

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قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليونان تأتي بعد توقيع الاتفاقية الاقتصادية البحرية بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.



وأضاف "حسن" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن تعيين الحدود مع اليونان يوقف ادعاء أي دولة أخرى بحقوقها في منطقة شرق المتوسط ولاسيما في ظل ما تقوم به الدولة التركية من استفزازات لدولة اليونان.



وتابع "بعد هذه الاتفاقية أصبح لا مجال لأي دولة أخرى أن تدعي أن لها حقوق في هذه المنطقة، ولابد أن تتعاون الدول في حماية امن واستقرار شرق المتوسط ضد الاستفزازات التركية، خاصة أن تركيا لم تنضم إلى اتفاقية القانون الدولي للبحار وهذا ما أدى إلى مشاكل كبيرة بينها وبين اليونان وقبرص في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة المصرية على حقوق الدولتين في هذه المنطقة".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة للعالم أجمع، خلال لقاء كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، والتي اختصت برفض الإرهاب بأي دين أو حضارة، وتوجيه أي إساءات للرموز المقدسة.



ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس وزراء اليونان.





استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال لقاء رئيس وزراء اليونان، بتقديم التعازي للشعب اليوناني في ضحايا الزلزال الأخير.



وقال السيسي، إن مصر واليونان اتفقتا على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة استنادا إلى قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمثل تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من الثروات البحر المتوسط.





وأضاف الرئيس، أنه تم التوافق على ضرورة التصدي للانتهاكات في شرق المتوسط كما تم الاتفاق على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي.



وأكد السيسي، أن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين مصر واليونان.





ورفض الرئيس السيسي، ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة، وتوجيه أي إساءات للرموز المقدسة، داعيًا للتصدي للدول الداعمة له وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتدريب والتسليح والتمويل، والتي توفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.



وأكد السيسي، أهمية إعلاء قيم الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب.



وحول الأوضاع في المنطقة، شدد الرئيس على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق.



وتابع؛ إن المعالجة الحقيقة لجذور الأزمة يأتي عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومسار برلين وإعلان القاهرة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين والسلاح الى الميليشيات المسلحة.



وفيما يخص القضية القبرصية، قال الرئيس، جددنا الحل الشامل والعادل للقضة القبرصية استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.