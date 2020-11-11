أمير منطقة حائل ونائبه يعزيان مدير شرطة المنطقة في وفاة والدته

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:53 م
الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز
الفجر السعودي
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قدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لمدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي في وفاة والدته، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته, وأن يسكنها فسيح جناته, وأن يلهمه وجميع الأسرة الصبر والسلوان.

 

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بابن الفقيدة اللواء الدكتور كتاب العتيبي.


من جانبه أعرب اللواء الدكتور العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما في هذا المصاب, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب.

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