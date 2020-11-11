برفقة أبطال العمل.. مي كساب تشوق جمهورها للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"

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شوقت الفنانة مي كساب جمهورها للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" ، وذلك بعد عرض الجزء الأول فى الموسم الرمضاني الماضي.



ونشرت مي صورة تجمعها بفريق عمل المسلسل ، واتضح من الصورة انضمام الفنانة رانيا يوسف للمسلسل ، وظهرت مي بالصورة برفقة هشام ماجد وشيكو وميرنا جميل ورانيا يوسف.



وعلقت مي كساب علي الصورة وكتبت : ليڤل الوحش ، اللعبة اتنين.



مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد سلام، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وهو من اخراج معتز التوني، محمد حماقي، إنتاج أمير شوقي، أيمن شوقي، تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر.