نشأت الديهي: السيسي المدافع الحقيقي عن الإسلام

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علق الإعلامي نشأت الديهي على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المباحثات مع رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الأربعاء، والتي أكد فيها أن الارهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأى دين او حضارة او منطقة جغرافية.



وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية ""TEN اليوم الأربعاء،: " أدعوا شيخ الأزهر بالاستماع إلى كلمة الرئيس اليوم لكي يقف على حقيقة الأمور"، لافتا إلى أن من يدافع عن الإسلام هو الرئيس عبدالفتاح السيسي وليس الجماعة المارقة.



وأشار الديهي إلى أن هذا هو الخطاب الحقيقي لا المزيف، ومن هنا يبدأ دور الأزهر الشريف وهو الفصل بين الحق والباطل، مضيفا أن الإسلام اليوم في محنة بسبب أبنائه.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشاوراته مع رئيس الوزراء اليوناني، تضمنت الاتفاق على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهد الدولي لمجابهة خطر الإرهاب، بما في ذلك التصدي للدول الداعمة له، وانتهاك سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتمويل والتدريب والتسليح، وتوفير الملاذ الامن لهم والمنابر الإعلامية للتحريض على الغرهاب.



وأكد "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا يجوز ربطها بأي دين أو حضارة أو منطقة جغرافية، مشددًا على أهمية إعلام قيمة الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات، والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والكراهية.



ووجه الرئيس، التحية لـ كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، على ما يبذله من اهتمام حقيقي بالعمل على تطوير كافة جوانب التعاون والتنسيق بين مصر واليونان، متمنيًا له النجاح المتواصل في قيادة اليونان، ومزيد من الازدهار والرخاء.

