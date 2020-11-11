القبض على صاحب ثلاجة لحيازته 1026 كيس لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر (صور)



وكانت قد وردت معلومات تفيد بحيازة صاحب ثلاجة ببيع اللحوم والدواجن المنتهية الصلاحية، حيث تم على الفور تشكيل لجنة بقيادة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة التموينية، وشن حملة مكبرة للتأكد من صحة المعلومات وضبط المخالفة.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من اللحوم المنتهية الصلاحية، تتضمن "300 كيس لحمه مفرومه زنة الكيس 400 جرام، و90 طبق لحمه مستورده زنة الطبق 900جرام، و33 كيس كوكي زنة الكيس 900جرام، و138 كيس أجزاء دواجن زنة الكيس واحد كيلو، و150كيس كفتة فراخ زنة الكيس واحد كيلو، و315 كيس ممبار محشي زنة الكيس واحد كيلو، و610 كيس بطاطس بوم فريت زنة الكيس واحد كيلو، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات كما تم عرضها على الطب البيطري والذى أقر بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة العامة.

و تهيب مديرية التموين بالسادة المواطنين توخى الحذر عند شراء تلك المنتجات والاطلاع على تاريخ الصلاحية المدونة على الأكياس.



تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من ضبط صاحب ثلاجة لحيازته لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بقصد بيعها للمطاعم والإضرار بصحة المواطنين.