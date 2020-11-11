الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
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صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك خلال الاجتماع الثاني للدورة 2019 - 2023 الذي عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة تراك ووك توان، عبر تقنية فيديو الاتصال.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم، أن اللجنة وافقت على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية 15 يونيو القادم، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في مارس القادم، والجولتين التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي في شهر سبتمبر من نفس العام.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن اللجنة اتفقت على أنه بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن مباريات الدور الثالث المكونة من عشر جولات سوف تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في شهري مايو يونيو 2022، حيث ستقام مواجهة الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.

وأضافت الاتحاد أن اللجنة اعتمدت عملية تقديم طلبات استضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، حيث كان من المقرر أن تقام البطولة عام 2022 في الصين كجزء من الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023، ولكن الاتحاد الصيني لكرة القدم قام بإعلام نظيره الآسيوي بعدم رغبته في التنظيم.

كما اتفق أعضاء اللجنة على إعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة كأس آسيا تحت 23 عاما لعامي 2022 و2024 في منطقة غرب آسيا، على أن يتم الترتيب كي تكون نسخة عام 2026 جزءا من الاستعداد لإقامة كأس آسيا 2027.

وستكون الأولوية في النسخة المستقبلية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما في السنوات التي لا تكون جزءاً من التصفيات الأولمبية، لتقام بالدول التي سوف تستضيف نهائيات كأس آسيا.

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