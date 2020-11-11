بهذه الطريقة.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ40

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يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، بعيد ميلاده حيث أتمم عامه الـ 41.



ونشر الفيشاوي مجموعة صور له أثناء الإحتفال بعيد ميلاده ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق الفيشاوي على الصور ممازحاً : أنا مدخلتش الأربعين ، لا الأربعين هى اللي دخلت عليا ، شكراً لعائلتي إنهم شدوني بالعافية للقاعدة دي.



وهنأه الفنان محمد أنور بعيد ميلاده وكتب : كل سنة وأنت طيب يا فيشو.



الجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "30 مارس" ، ويجسد الفيشاوي شخصية شاب يُدعى "علي"، تراوده أحلامًا في منامه، لكنها تتحقق في الواقع عند استيقاظه، لافتًا أن الأحداث تدور حول جريمة قتل، وفي نهاية الأحداث سيتم معرفة الجاني،لافتًا إلى أنه استمتع بتصوير هذه التجربة، وأنه متشوق لرؤيتها داخل دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة.



فيلم "30 مارس" بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم، محمد علي رزق.