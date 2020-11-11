بينها طائرات "إف-35".. الإمارات تعقد صفقة تسليح كبيرة مع واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار تقريبا إلى الإمارات العربية المتحدة، بينها طائرات F-35 المقاتلة، التي تعد أحدث المقاتلات لدى الجيش الأمريكي.

وقالت تقارير إن الصفقات تشمل ما يصل إلى 50 طائرة من طرازF-35 ، بقيمة 10.4 مليار دولار، وما يصل إلى 18 من أنظمة الطائرات بدون طيار MQ-9B، بقيمة 2.97 مليار دولار، ومجموعة ذخائر جو - جو وجو - أرض بقيمة 10 مليارات دولار.