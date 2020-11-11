رسميا .. الشيخ سادس صفقات الحمام بالقسم الثاني

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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع خالد الشيخ لاعب وسط الأوليمبي والمقاصة في سادس صفقات الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور نور رسلان نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفي عبده عضو مجلس الإدارة، وعبد المولي مهني مدير الكرة.





وأعلن الفريق المطروحي قبل إنضمام الشيخ التعاقد مع خمسة لاعبين وهم: علي حسين مدافع نادي النجوم لمدة 3 مواسم، والتعاقد مع أكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة لمدة موسمين ، والتعاقد مع عماد حماد لاعب وسط كوم حمادة لمدة موسمين، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي لمدة موسمين، وأحمد حسن لاعب المقاصة لمدة 3 مواسم.



ويسعي الفريق المطروحي للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة القادمة نظرا لصعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة للموسم الجديد.



يذكر أن فريق الحمام قد بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد الاسبوع الماضي بملعب النادي تحت قيادة سمير سعد المدير الفني للفريق ويخوض غدا أولي مبارياتة الودية أمام مياة البحيرة .



وأعلن نادي الحمام في وقت سابق تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الذي أنهي الموسم الماضي مع إضافة بعض العناصر بناء علي رغبة سمير سعد المدير الفني .

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالأتي: جمال حلو مشرف عام علي الكرة، وعبد المولي مهني مديرا للكرة، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن" بيبو" مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ، وتامر طه معد بدني، وعماد عبد المولي مدير إداري، وخميس رزق إداري، وأحمد عبد الحليم طبيب.