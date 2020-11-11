الإسكان: إقبال كبير من المواطنين لحجز الوحدات بحدائق العاصمة (فيديو)

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وجهت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رسالة طمأنة إلى المصريين بأنه لا داعي للتزاحم لشراء كراسات الشروط من مكاتب البريد للحجز في الإعلان الجديد الذي طرحته وزارة الإسكان في 12 مدينة جديدة والتي تضم 125 ألف وحدة سكنية.



وأضاف "مي" في لقائها عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن إعلانات وزارة الإسكان تأتي تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة حصول أي مواطن يريد الحصول على شقة مدعومة من الدولة وهو ما تنفذه الوزارة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.



وأكدت أن هناك إقبال متزايد على كراسات شروط منذ اليوم الأول، مشيرة إلى أنه في البداية تم طبع 100 ألف كراسة شروط وبعدها تم طبع 150 ألف كراسة وكل من يريد التقدم وينطبق عليه الشروط سيحصل على الوحدة السكنية.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على وحدات حدائق العاصمة والتي توجد جنوب مدينة بدر وبينها وبين العاصمة 10 دقائق وهي وحدات متاحة لمن يريد أن يكون قريبًا من العاصمة الإدارية الجديدة.



وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، عن فتح باب الحجز على الوحدات السكنية لعدد 125 ألف وحدة سكنية، يتم طرحها بناء على تكليفات عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بإنشاء عدد من الوحدات السكنية للشباب ومحدودي الدخل.



ثم أوضح “يونس” ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدفعة الأولى التي أمر بها الرئيس السيسي تضم 100 ألف وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والـ 25 ألف وحدة أخرى لشريحة متوسطى الدخل.



كما كشف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الوحدات يتم طرحها بالتشطيب الكامل، وتغطي معظم أنحاء الجمهورية، ليتمكن الأهالي من كل المحافظات التقديم والحصول على الوحدة السكنية التي يتراوح مساحتها من 75 متر و90 متر مربع.



مؤكدا أن يتم الحصول على الوحدة بعد سحب كراسة الشروط، وانطباق الشروط المحددة على المتقدم وهي عدم الحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان تعاوني من الدولة أوامتلاك وحدة سكنية أخرى، ولا يزيد دخلة عن 4000 جنية شهريا اذا كان عازب و6000 جنية اذا كان متزوج.

