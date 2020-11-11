صحفي سعودي عن الحادث الإرهابي: "عمل استخباراتي أجنبي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف مشعل أبا الودع الحربي، كاتب صحفي سعودي، تفاصيل حادث انفجار أحد المقابر بجدة، مؤكدًا أن هذا الحادث حادث إرهابي، وأن هناك منظمات إرهابية خفية أو داعش وراء هذا الحادث.

وأضاف "الحربي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم السيطرة على الحادث، مؤكدًا أن هذا العمل تم على أيدي جبانة.

وأكد أن مصر والإمارات والسعودية دول مستهدفة، وأن هذا العمل استخباراتي أجنبي، متابعًا: "حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل شر".


أدانت الدولة المصرية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية أن الدولة المصرية تجدد استهجانها لهذه الممارسات النكراء التي تؤثر على الإنسانية جمعاء حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".


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