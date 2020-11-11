أمانة الحدود الشمالية تباشر أعمالها في مواجهة الحالة المطرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:25 م
أمانة منطقة الحدود الشمالية
أمانة منطقة الحدود الشمالية
الفجر السعودي
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باشرت فرق الطوارئ بأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها في مواجهة الحالة المطرية التي شهدتها مدينة عرعر اليوم، وذلك عبر انتشار معداتها وطاقاتها البشرية بالشوارع والميادين للتأكد من تصريف مياه الأمطار وإزالة أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.


يذكر أن أمانة منطقة الحدود الشمالية رفعت ‏حالة الجاهزية لفرق الطوارئ استعدادًا للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام.

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