تعرف على الحكام المرشحين لإدارة نهائي دوري الأبطال (مغربي وجزائري)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يترقب عشاق الكرة العربية والإفريقية مباراة "نهائي القرن" بين قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك، في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجاري.

 

الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تجاوز عقبة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة بالفوز عليه ذهابا وايابا 2-0، 3-1، بينما أطاح الزمالك بنظيره فريق الرجاء الرياضي من البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 4 – 1 في مجموع المباراتين بالدور قبل النهائي للبطولة.

 

ويفاضل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بين عدد من الحكام لإدارة المواجهة النارية المرتقبة بين الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

 

ويأتي الحكم الدولي المغربي رضوان جيد على رأس قائمة الحكام المرشحين لإدارة "نهائي القرن"، خاصة وأنه واحد من حكام النخبة في القارة السمراء ويمتلك خبرات تحكيمية كبيرة ولديه القدرة لإدارة المواجهات الكبرى، كما أنه من المرشحين للتحكيم في بطولة كأس العالم المقبلة.

 

وينافس رضوان جيد على إدارة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الدولي الجزائري مصطفي غربال والمرشح ايضا بقوة لإدارة النهائي القاري بين الأهلي والزمالك.

 

وستقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء يوم 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

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