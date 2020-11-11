إنچي وجدان تُرزق بمولودة جديدة.. تعرف على اسمها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة إنجي وجدان، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

حيث ظهرت "وجدان" في الصورة من غرفة العمليات بجانب مولودها الجديد ، وعلقت على الصورة قائلة:" الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها "

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.

ويعتبر "طلعت روحي"، من الأعمال الدرامية الطويلة التي تقع أحداثها في 45 حلقة، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة كتابة مكونة من: إنجي قاسم، ومحمد فوزي، ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، وضحى إبراهيم.

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