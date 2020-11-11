«شهب الثوريات» تمطر سماء مصر غدا.. البحوث الفلكية توضح (فيديو)

Advertisements

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا قلق من ظاهرة «شهب الثوريات» التي تشهدها سماء مصر والمنطقة العربية غدا الخميس.



وأوضح القاضي في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشهب الثوريات عبارة عن حبيبات أكبر من الرمل تخترق الغلاف الجوي من الأرض وتختفي دون حدوث أي أضرار، لافتا إلى أنها ظاهرة جديرة بالمشاهدة.



وأشار إلى إن تلك الظاهرة أو الزخات تحدث في مواسم معينة وتكون موجودة على مدار العام ولكنها تكون أقل بمعدل شهاب أو اثنين، مضيفا أنه في حالة المواسم تكون من 10 إلى 20 شهاب.



ولفت إلى أن تلك الظاهرة يستطيع المواطن أن يشاهدها بالعين المجردة ولكنها ستكون أكثر وضوحا في المناطق المظلمة.

