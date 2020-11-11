في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات دخول نيازي مصطفى الفن

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير نيازي مصطفى، وهو من رواد الإخراج السينمائي في مصر، وترسخت أعماله في أذهان النقاد والجمهور بشكل ملحوظ.



ولد نيازي مصطفى، في الحادى عشر من نوفمبر 1910، وفي محافظة أسيوط، ولأب من أصل سوداني، وأم تركية في عام 1929.



سافر نيازي إلى ألمانيا لتعلم السينما لمدة ثلاث سنوات، وفيها درس الطبع والتحميض والعدسات والتصوير والكهرباء، وكل ما له علاقة بفن التصوير والإخراج.



عاد إلى القاهرة يحمل الكثير من الخبرات والمؤهلات الفنية ليفرغ ما في جعبته في الاستديوهات المصرية.



كان المخرج أحمد بدرخان من المقربين إلى نيازي، والذي استمر في مراسلته خلال سفر الأخير إلى ألمانيا.



كما ساعده في مقابلة طلعت باشا حرب بعد عودته من ميونخ للعمل في استوديو مص عمل مونتيرا في ستديو مصر ثم مساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي، حتى قرر أن يقوم بالإخراج منفصلا، ليعطي خلاصة تجاربه وخبراته.



أخرج العديد من الأفلام وشارك في كتابة بعضها، كما وضع المؤثرات الصوتية للكثير منها، وكان أول فيلم له في 1937 وهو "سلامة في خير"، بطولة نجيب الريحاني،وعمل كذلك حينها في تصوير ومونتاج العمل.



ساهم في كتابة السيناريو، النجاح الكبير الذي حققه الفيلم دفع نجيب الريحاني إلى التراجع عن قراره بـ"تطليق السينما" واعتزالها في عام 1939.



اجتمع نيازي مع الريحاني مجددًا في فيلم "سي عمر"، إلا أن الخلاف دب بينهما بسبب تدخل الأخير في السيناريو، ما عطل التصوير لعام ونصف العام، حتى تم عرضه في 6 يناير 1941، واكتفى المخرج الراحل بتصوير النصف الأول منه.



في 1941، أخرج فيلم "مصنع الزوجات"، الذي تبنى خلاله قضية تحرير المرأة، ما تسبب في تعرضه لحملات صحفية شرسة حينها، و"مظاهرات نسائية تُهاجمه بتهمة التحريض على تحرير المرأة ودعوته لها لممارسة حقوقها السياسية"، كما دخل في مشكلات مع الرقابة.



كانت تلك المواهب عاملًا كبيرًا لجذب المنتجين والنجوم إليه، فقد أصبح الحصان الرابح في عالم الإخراج.