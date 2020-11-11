2 مليون جنيه غرامة الإعلان المضلل في "البلاك فرايدي"

Advertisements



قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم توجيه إنذار إلى التجار من خداع المستهكلين مع اقتراب "بلاك فرايدي".



وأوضح سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان التجار بغرامة مالية من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون حال الإعلان المضلل وخداع المستهلكين.



ولفت إلى أنه تم تحرير 30 إلى 40 محضرًا ضد مجموعة من التجار خلال الأيام الماضية.



ونصح سمير، المواطنين، بالتوجه إلى المتاجر الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة، والتوجه في حالة وقوع ضرر إلى حماية المستهلك.

