2 مليون جنيه غرامة الإعلان المضلل في "البلاك فرايدي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:43 م
أحمد سمير فرج
أحمد سمير فرج
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم توجيه إنذار إلى التجار من خداع المستهكلين مع اقتراب "بلاك فرايدي".

وأوضح سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان التجار بغرامة مالية من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون حال الإعلان المضلل وخداع المستهلكين.

ولفت إلى أنه تم تحرير 30 إلى 40 محضرًا ضد مجموعة من التجار خلال الأيام الماضية.

ونصح سمير، المواطنين، بالتوجه إلى المتاجر الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة، والتوجه في حالة وقوع ضرر إلى حماية المستهلك.

أخبار تهمك

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

سوهاج يتعاقد مع "قناص" ديروط رسميا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعثر صفقة انتقال نجم وادي دجلة إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 م

عاجل.. تعافي نشوى مصطفى من كورونا بمعجزة

الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

07:02 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

01:36 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض