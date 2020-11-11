حملات نظافة مكبرة بشوارع "بلطيم" في كفر الشيخ استعدادا لصيف 2021

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قال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أن سير العمل بمنظومة النظافة يسير علي قدم وساق وأنه جاري حاليا نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من الحشائش ووكنس الطرق من كافة أنواع التراكمات والأتربة بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول.



وأضاف عبد القوي، أنه يتم رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالاضافة الى قص وتهذيب الاشجار ورفعها أول بأول من خلال فرق العمل بجهاز النظافة وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير وقسم الحملة الصحية.



وشدد رئيس مصيف بلطيم، على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021.