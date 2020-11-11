سائق سيارة يعيد حقيبة بها عملات أجنبية وهواتف وساعات غالية الثمن

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كشف عبود حلمي، سائق سيارة نصف نقل، تفاصيل إعادته حقيبة كان بها عملات أجنبية وهواتف ومجموعة ساعات غالية الثمن.



وقال "حلمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "وأنا في طريقي وجدت شنطة، كان بها لاب توب و3 موبيلات وسلسلة وفلوس كثيرة وأكثر من 13 ساعة وكل الحاجات اللي كانت موجودة فيها كانت باين عليها أنها غالية أوي".



وأضاف "قلبي وجعني أول ما شوفت الحاجات الموجودة في الشنطة وقولت أكيد صاحبها في ضيقة الآن، وتواصلت مع أحد رجال الشرطة في مركز مينا القمح وقام بنشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت اتلقى اتصالات كثيرة الكل كان بيحاول يقول أنها شنطته".



وتابع "اتصل بيا أحد وبدأ يقولي على أوصافها والمقتنيات الموجودة فيها وتأكدت أنها شنطته لأن لم يقم أحد برؤية الشنطة من الداخل إلا أنا بعد وصولي الى مسكني، وأعطيت له عنواني وفضلت معاه أوصف له الطريق حتى وصل وضيفته واطمأن على حاجته وقالي اللاب توب حلال عليك ولكن مردتش أخذه، وقالي أنا مسماحلك فيه ولكن رفضت وشكرني وأخذ حاجته ونمت بمجرد ما اتصل عليا، وكان مكسور عليا قسط العربية ولكن ربنا بيرزقها بالحلال".

