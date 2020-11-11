ضمن حملة "أنت أقوي من المخدرات".. جامعة كفرالشيخ تنظم ندوة لمكافحة الإدمان

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نظّمت كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء الموافق، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع ادارة شئون البيئة بالجامعة بحضور الدكتور أميرة زايد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



يأتي ذلك في اطار حملة "أنت أقوي من المخدرات" التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفرالشيخ حيث تم التأكيد علي تصحيح المفاهيم المغلوطه حول المخدرات لدي الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الادمان ودورة في مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الادمان ١٦٠٢٣.



ناقشت الندوة التي حاضر فيها سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه.



كما عرض الدكتور ابراهيم عشوش، أستاذ طرق مناهج التدريس بالكلية، فيلم تسجيلي تناول الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات وخاصه البعد الطبى والصحى، وعرض مفصل لأنواع المخدرات وكذلك شرح الأثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة فى الوقاية الأولية بإعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء وطرق الإكتشاف المبكر لمرض الإدمان.



وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وذلك بتطبيق البرامج التي تنفيذها داخل الجامعة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشرالوقاية وحماية الشباب.



من جانبه أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.