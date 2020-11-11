بومبيو: أمريكا توافق على تزويد الإمارات بطائرات "إف ـ 35"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة.

 

 

 

ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب معاهدة سلام بوساطة أمريكية في سبتمبر/ أيلول بين الإمارات وإسرائيل.

 

 

 

وذكر بومبيو في بيان أن ”هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران“.

 

 

 

 

 

وأوضحت وزارة الخارجية أن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

 

 

 

 

 

وجاء الإعلان بعد أيام فقط من فوز الديمقراطي جو بايدن بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لتولي الرئاسة خلفا للجمهوري ترامب الذي جعل السياسات المؤيدة لإسرائيل جزءا من حملة إعادة انتخابه.

 

 

 

 

 

ورفضت إسرائيل في بادئ الأمر البيع المحتمل لطائرات إف-35 الحربية، لكنها تخلت عن معارضتها بعد ما وصفته بـ“ضمانات أمريكية بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة“.

 

 

 

 

 

وعبرت الإمارات، وهي من أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، منذ وقت طويل عن رغبتها في شراء هذه الطائرات، القادرة على التخفي عن أعين الرادار.

 

 

 

وفي الماضي، كان ممنوعا على الدول العربية الحصول على طائرات إف-35، بينما تمتلك إسرائيل حوالي 24 منها ومن المقرر أن تشتري 50 أخرى.

 

 

 

وقال بومبيو ”البيع المقترح سيجعل الإمارات أكثر قدرة وقابلية للعمل مع شركاء الولايات المتحدة بطريقة تتفق تماما مع التزام أمريكا طويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل“.

 

 

 

وسيمثل بيع طائرات مسيرة مسلحة بقيمة 2.97 مليار دولار أول عملية تصدير من نوعها منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاق تسليح بين 34 دولة يعود إلى حقبة الحرب الباردة للسماح للشركات الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة إلى الحلفاء.

 

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